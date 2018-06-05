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TGC Sedat Simavi Ödülleri'ne başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

TGC Sedat Simavi Ödülleri'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına 42 yıldır verilen ödüllere başvurular alınmaya başlandı.

TGC'den yapılan açıklamada, Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere 9 dalda verilen ödüllere başvuruların, 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00’de sona ereceği belirtildi.

Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için çeşitli şartların arandığına vurgu yapılan açıklamada, bu maddeler şöyle sıralandı:

"Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabilir. Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir. Gazetecilik, Karikatür, Radyo ve Televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır. Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son 5 yıl içinde (01.10.2013–30.09.2018), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2017-30.09.2018) yayınlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az 2, en fazla 5 sayfalık Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor.”

Ödüllerin, her yıl aralık ayında törenle dağıtıldığı belirtilen açıklamada, 1977 yılından beri verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarının http://www.tgc.org.tr/ internet sitesinde yer aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sedat Simavi TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

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