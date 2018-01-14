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TGC'den Baki Avcı için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 55 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), bugün vefat eden Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı için başsağlığı mesajı yayınladı.

TGC'den yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Baki Avcı'yı kaybettik.Eşi üyemiz Ümran Avcı'ya, ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Avcı'nın cenazesinin Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Küçükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Avcı, 1962 yılında İskeçe'de doğdu. Mesleğe 1977 yılında başlayan Avcı, Tercüman, Bulvar, Günaydın, Sabah, Son Havadis, Bugün ve Gözcü gazetelerinde çalıştı. Sözcü gazetesinde haber müdürü olarak görev yapan Baki Avcı, Ümran Avcı ile evliydi.

(AA)

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