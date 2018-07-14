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TGDF: 15 Temmuz, milli birlik ve beraberliğin öneminin simgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan (TGDF) açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletle el ele başarısızlığa uğratılmasının, milli birlik ve beraberliğin önemini ortaya koyduğu kaydedildi.

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan (TGDF) açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletle el ele başarısızlığa uğratılmasının, milli birlik ve beraberliğin önemini ortaya koyduğu kaydedildi. Açıklamada, “15 Temmuz, Türk Milleti olarak her zaman uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ikinci yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

“TÜRK MİLLETİ, HAİN KALKIŞMAYA GEREKLİ CEVABI VERDİ”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık hadiselerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin, milletle el ele başarısızlığa uğratıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“15 Temmuz’da büyük bir destan yazan milletimiz, milli birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasiye bağlılığını güçlü bir şekilde ortaya koyan Türk Milleti, hain kalkışmaya gerekli cevabı vermiş, karanlık günler yerine aydınlık bir geleceği tercih ettiğini göstermiştir. 15 Temmuz, Türk Milleti olarak her zaman uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.”

15 Temmuz’un üzerinden geçen iki yılda başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda önüne çıkartılan engellere karşı yoluna devam eden Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni bir yönetim sistemine geçtiği anımsatılan TGDF açıklamasında, “Bugüne kadar devam eden FETÖ terör örgütü ile mücadelenin başarıya ulaşması, devletimizin ve milletimizin bekası için çok önemlidir. Ülkemizin, yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından atılacak adımlarla, daha parlak bir geleceğe güvenle yürüyeceğine inancımız tamdır” denildi.

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