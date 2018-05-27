TGF Başkanı Karaca: Gazeteler yüzde 20 zamlı ilan alacak

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "1 Haziran'dan itibaren gazeteler yüzde 20 zamlı resmi ilanlarını alacaklar" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenleyeceği iftar programına katılmak için kente gelen TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetelerin resmi ilan fiyat tarifesindeki artışlarını olumlu olarak karşıladıklarını söyledi. İlan ücretleri için büyük mücadele verdiklerini belirten Karaca, "En son Zonguldak'tan çağrı yaptık. Sesimizi duymuş olacaklar ki; ayın 26'sında Resmi Gazete'de yayınlanarak yüzde 20 zam gerçekleşti. 1 Haziran'dan itibaren gazeteler yüzde 20 zamlı ilanlarını alacaklar. Bu yeterli mi? Bence yetersiz. Neden yetersiz? Çünkü son 2 yıla bakıyoruz, dolar farkından dolayı gazetelerin masrafı yüzde 150 civarında arttı. Gazeteler kapanma durumuna geldi. Üç yıl önce bin 800 olan gazete sayısı, şu anda bin sayısına doğru gerilemeye başladı" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak gerek televizyonların, gerekse gazetelerin sorunlarını raporlarla anlatmaya çalıştıklarını aktaran Karaca, basın çalışanlarının sendikalaşması üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

İnternet gazeteciliği ile ilgili de konuşan Karaca, "Başımızın derdi olan internet gazeteciliği, maalesef aldı başını gidiyor. İnternet gazeteciliği ile ilgili ciddi çalışan sitelerini tenzih ederek büyük çoğunluğu sadece tehdide dayalı bir çalışma gösteriyor. Şu anda hazırlamış olduğumuz raporla tüm partilere sorunlarımızı söyledik. Şunu istedik, yeni gelecek hükümet Anadolu basınını Basın İlan Kurumu'nun baskısından, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün baskısından kurtarması lazım. Özerk bir kurum kurularak Anadolu basının yönetilmesi lazım" diye konuştu.

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