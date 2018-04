TGK Başkanlar Kurulu Kemer’de toplandı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 14. Başkanlar Kurulu toplantısı, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Kemer’de gerçekleştirildi. TGK Başkanlar Kurulu toplantısında, medya sektörünün meseleleri tartışıldı.

Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 8 gazeteciler federasyonu ile 84 gazeteciler cemiyeti başkanı ve temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra açıklanan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 14. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizde medya sektöründe yaşanan son gelişmelere baktığımızda, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan basın ilanlarına kadar bir dizi sorunun acil çözüm beklediği görülmektedir. Türkiye genelindeki binlerce yerel gazete, televizyon, radyo ve internet sitesi ile bu medya kuruluşlarında çalışan on binlerce basın çalışanı adına diyoruz ki; yerel gazetelerimizin öncelikli meselesi, resmi ilan fiyat tarifesidir. Resmi İlan Fiyat Tarifesi sütun/cm birim fiyatları en son 2016 yılı Mart ayında arttırılmış, aradan 2 yıl geçmesine rağmen tarife artışı yapılmamıştır.

Bu durum, yerel gazetelerimiz açısından ciddi kayıplara yol açmıştır. Çünkü son 2 yılda yerel gazetelerin girdilerinde olağanüstü artışlar yaşanmaktadır. Örneğin gazete kalıbı, gazete kâğıdı ve gazete mürekkebi gibi mecburi giderler son 2 yılda yüzde 50’lere varan oranlarda artmıştır. Söz konusu artışlar, gazete yayıncılığını özellikle yerel gazeteler için sürdürülebilir olmaktan çıkarmaktadır. Çağrımız, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını memnuniyetle öğrendiğimiz resmi ilan fiyat tarifesi artışının, daha fazla mağduriyet yaşanmadan bir an önce onaylanarak uygulanmasıdır.

Sektörümüzde çözüm bekleyen yaşanan bir diğer sıkıntı, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir.Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bu güne kadar yapılan düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar, yapılan düzenlemelerle zaman içerisinde kolaylıkla giderilebilir. Fakat ifade ve basın özgürlüğü meselesi başta yönetim, yargı ve toplum zihniyeti olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşım ve değişimle çözümlenebilir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, basınımıza kendini meşru bir şekilde ifade edebilme ve haber yapabilme hakkının evrensel ölçülerde tanınmasını, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Günümüzde Türk basını, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası”na ihtiyaç duymaktadır. Yasa, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Bunun yapılabilmesi ancak gazetecilerin örgütleri aracılığıyla tartışmalarına ve karşılaşılabilecek sorunların çözümü için ortak görüş oluşturmalarına bağlıdır. Bu kapsamda siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak kanun teklifi hazırlanmalı ve Gazetecilik Meslek Yasasıülkemize kazandırılmalıdır.

Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Sektörde istihdam sağlayan ve gazete ve televizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen haber siteleri yer almaktadır. Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün daha da artmaktadır. İnternet medyasının yayıncılık konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da yeni düzenleme yapılarak gazeteci sayılmalıdır.

Sonuç olarak, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak defalarca dile getirdiğimiz, rapor halinde ilgili bakanlara, milletvekillerine, basınla ilişkili kamu kurumlarına sunduğumuz sorunların; yerel basının Türkiye genelindeki binlerce kuruluşu ve on binlerce çalışanı adına çözülmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”