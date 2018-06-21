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"TGTV, cumhurbaşkanımızı desteklemektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut: - "Vakfımız, milletimize hizmet eden Cumhurbaşkanımızı ve öncülük ettiği siyaseti desteklemektedir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, "Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, milletimize hizmet eden, cumhurbaşkanımızı ve öncülük ettiği siyaseti desteklemektedir." açıklaması yaptı.

Akbulut, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yurtta ve dünyada, barışın ve iyiliğin merkezi, mazlumun umudu, zalime karşı adaletin sesi olduğunu ifade etti.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Her türlü saldırılara devlet-millet birliği ile karşı durduk. Birlikten güç elde ettik. Birlik ve beraberliğimizi koruduk, kardeşliğimizi güçlendirdik. Bugün, devlet milletine hizmet ediyor, halkımız, ülkesiyle gurur duyuyor. Şimdi daha güçlüyüz. Ekonomi, terör ve 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ihanet çeteleri üzerinden yapılan saldırıları bertaraf ettik. Tarih tekerrür etse de bu defa sinsi güçler, millet düşmanları hüsrana uğradılar. Sultan Abdülaziz'i katledenler, Recep Tayyip Erdoğan'a el uzatamadılar. Ülkemizi ve idarecilerimizi teslim etmedik. Aydınlık geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz. Millet olarak bir kararın arifesindeyiz. 15 yıl önce diktiğimiz fidan, artık meyve vermiştir. Emekle, fedakarlıkla, can pahasına büyüttüğümüz ülkemizin, yönetimi için 24 Haziran'da karar vereceğiz. Ülkemizin yönetimini, milletin kazanımlarından rahatsız olanlara, bu kadarı tamam diyenlere değil, işin ehli olanlara, milletine bağlı, milli ve yerli olanlara vermeliyiz. Cumhurbaşkanımız ve onun öncülük ettiği siyasetten bu ülke zarar görmedi, aksine kazandı. Hep beraber kazandık. İhanet görmedik. Eza ve cefa görmedik. Yeni hükümet sisteminin hayat bulması için, 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanımızı güçlü Meclisle göreve getirmeliyiz. Barış ve iyiliğin yayılmasından endişe edenler, Türkiye üzerinde her türlü oyunu oynamaktadırlar. Uluslararası şer güçler, Türkiye'nin Suriyeleşmesini ve ülkemizi 3. dünya ülkeleri seviyesine indirmeyi istemektedirler."

Türkiye'nin belirsizliğe tahammülünün olmadığını, yatırımların ve projelerin yarım kalma ihtimalinin dahi Türkiye'ye çok ciddi maliyetler getireceğini belirten Akbulut, şöyle devam etti:

"Yabancılar ve onlarla bağlantılı kaos çığırtkanlarına fırsat vermemeliyiz. Aklı selim ve sağduyumuzun bir gereği olarak, milli irademize sahip çıkmalıyız. Bugünlerde, başta cumhurbaşkanımız hakkında olmak üzere, sıkça iftiralar ve algı operasyonları yapılmaktadır. Bu tuzaklara aldanmamalıyız, inanmamalıyız. Ülkemizin yakaladığı istikrarı sandıkta korumalıyız. Memleketimizin tekrar harabeye çevrilip, talan edilmesine müsaade etmemeliyiz. Bu seçim, basiretin ve ferasetin seçimi olacaktır. Bu seçim, sadece Türkiye'nin seçimi değildir. Bu seçim, Suriyelilerin, Mısırlıların, Filistinlilerin, Doğu Türkistanlıların, Balkanların ve diğer dünya mazlumlarının da seçimidir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, milletimize hizmet eden, Cumhurbaşkanımızı ve öncülük ettiği siyaseti desteklemektedir. Ülkemizin ve İslam dünyasının geleceğe dair umutları artmıştır. Bu beklenti birilerini rahatsız etse de bu aziz millet, istikametini asla değiştirmeyecektir."

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24 haziran Hamza Akbulut TGTV

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