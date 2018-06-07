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The Guardian'dan karikatüre "Yahudi karşıtlığı" sansürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:17 | Son Güncelleme

Gazetenin, karikatürist Steve Bell’in bugünkü karikatürünü Yahudi karşıtlığını gerekçe göstererek sansürlendiği ortaya çıktı - Karikatürde, İngiltere Başbakanı Theresa May ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, ortalarındaki şöminede Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar yanarken resmedilmişti

LONDRA (AA) - İngiliz The Guardian gazetesinin, karikatürist Steve Bell'in bugünkü karikatürünü "Yahudi karşıtlığı" gerekçesiyle sansürlendiği ortaya çıktı.

Huffingtonpost internet sitesinin haberine göre, The Guardian, Bell’in İngiltere Başbakanı Theresa May ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yu, ortalarındaki şöminede İsrail askerleri tarafından şehit edilen hemşire Rezzan en-Neccar yanarken resmeden karikatürünü yayımlamadı.

Gazete, Bell’in karikatürünü, şöminenin "Yahudilerin 2. Dünya Savaşında uğradığı soykırıma atıf yaptığı ve Yahudi karşıtı" olduğu gerekçesiyle yayıma sokmadı.

- "Fiyasko"

Bell, siteye yaptığı açıklamada, "Odun sobaları, fırınlar, soykırım ve diğer Nazi karşıtı şeylerin karikatürün eleştirisine katılmasını aklım almıyor." dedi.

Karikatürü çizerken bunların hiçbirini aklından geçirmediğini belirten Bell, "Avrupa'daki Yahudilerin kitlesel katli ile Gazze'yi birbirine karıştırmak gibi bir niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

Bell, karikatürün sansürlenmesini de "fiyasko" diye nitelendirdi.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Netanyahu, Almanya ve Fransa'nın ardından dün geldiği Londra'da May ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Rezzan en-Neccar Steve Bell The Guardian Theresa May

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