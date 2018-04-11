"The Jive Aces" İstanbul'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Hareketli performansıyla dikkat çeken "The Jive Aces" İstanbul'da konser verdi.
Türkiye’de ilk kez Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) sahne alan grup, coşkulu, renkli ve retro tarzıyla beğeni topladı.
Yüksek enerjili müzikleri, parlak kostümleri, coşkulu performansları ve ilginç mizah anlayışlarıyla dikkati çeken grup, dinleyicilerini adeta 1940’lı yıllara zaman yolculuğuna çıkardı.
Ian Clarkson, Peter Howell, Grazia Bevilacqua, Vincent Hurley, Alexander Douglas, John Fordham'ın canlı performansları konuklara eğlence dolu bir akşam yaşattı.
Birleşik Krallık’ın "jive" ve "swing" grubuna, saksofonda Lottie B., akordiyonda Grazia Bevilacqua, solist olarak da Amy Baker eşlik etti.
Grubun söylediği When your Smiling, Mack the Knife, Buena Sera, Smile, La vie en Rose, I want you to be gibi şarkılara konuklar da zaman zaman sahne performansıyla katıldı. Clarkson, konserin sonunda konuklara Türkçe teşekkür etti.
Sanatçılar konserin ardından fuaye alanında albümlerini imzalayarak konuklarla fotoğraf çektirdi.
İsmini BBC programları yoluyla duyuran, 1989’da 6 sanatçı tarafından kurulan İngiliz patentli "The Jive Aces" grubu, hareketli tarzı, dansları ve renkli klipleriyle dikkat çekiyor.
Bütün Avrupa'da konserler veren, John Travolta, Van Morrison gibi isimlerle de aynı sahneyi paylaşmış olan Jive Aces, 20. yüzyılın en popüler caz hareketi olarak ortaya çıkan "swing" ile salon dansı olarak bilinen Latin Amerikan dansı "jive"ın birleşmesiyle oluşan bir performans sergiliyor.
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