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The Times: Google "herkesi manipüle edeceği" bir gelecek hayal etmiş

22.05.2018 06:17 | Son Güncelleme

The Times gazetesi, Google'ın araştırma bölümünün hazırladığı bir videoda şirketin bireyler hakkında topladığı devasa verileri kullanarak, insanların davranışlarını "manipüle ettiği bir gelecek tahayyül ettiğini" bildirdi. Google ise bu videonun bir somut plan olmadığını söyledi.

The Times: Google "herkesi manipüle edeceği" bir gelecek hayal etmiş

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, Google'ın X adındaki gizli araştırma birimi tarafından 2016 yılında hazırlanan sekiz dakikalık bir videonun dışarıya sızdığını bildirdi.

Gazetenin Salı günkü sayısında yer alan haberde, "Google, insanların davranışlarını manipüle etmek ve tüm canlıların faydasına olacak sonuçlar elde etmek için bireyler hakkında topladığı devasa büyüklükteki verileri kullandığı bir gelecek tahayyül ediyor" denildi.

Haberde, sekiz dakikalık videoda, Google'ın elindeki verilerin "bir kayıt defteri" olarak tanımlandığı ve bunların pasif kayıtlar olmaktan çıkarılarak, insanların eylemlerini şirketin "değerlerine" uygun bir şekilde etkileyebileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Haberde, "Google'ın bir kişi hakkında yeterli bir veriye sahip olmadığı durumlarda da algoritmasının bu kişiye hakkında veri toplamak için cazip bir ürün geliştirmesi öngörülüyor" denildi.

Google ise videonun mevcut ya da ileriye dönük herhangi bir planı yansıtmadığını ve tamamen "bir düşünme deneyi" olduğunu söyledi.

Ancak analistler, bu videoda tarif edilene benzer bir geleceğin olasılık dahilinde olduğunu söylüyor.

The Times, şirketin aralarında "kullanıcı davranışındaki potansiyel hataları tespit eden ve düzelten" bir teknoloji de dahil olmak üzere yaptığı patent başvurularında benzer fikirlerin yer aldığına dikkat çekti.

The Times: Google

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