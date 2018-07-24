Theresa May Brexit sürecinde ipleri eline aldı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine ilişkin, "AB ile müzakereleri ben yönlendireceğim, Brexit Bakanı süreci vekilim olarak yürütecek." ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'na Brexit süreciyle ilgili yazılı bir açıklama sunan May, Brexit Bakanlığının İngiliz hükümetinin birimlerinin Brexit hazırlıklarını yönlendireceğini bildirdi.

May, bu iç hazırlıkların hem AB ile bir anlaşmayı hem de anlaşamama durumunu göz önünde bulunduran senaryolar içereceğini belirterek, "AB ile müzakereleri ben yönlendireceğim, Brexit Bakanı süreci vekilim olarak yürütecek." ifadesini kullandı.

Theresa May, Brexit Bakanlığının AB ile gelecekteki ilişkilerin çerçevesine ilişkin olarak gerek duyulacak bütün yasaları ve hazırlıkları da takip edeceğini kaydetti.

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde, May'in Brexit müzakere sürecinde ipleri kendi eline aldığını açıklamasıyla Başbakanlık ofisinde oluşturulan özel bir birimin son aylarda müzakerelerdeki rolünü genişletmesinin resmileştirildiğine işaret edildi.