THF Başkanı Sadık Karakan’dan Gaziantep müjdesi

Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, 21 Nisan’da Konya’da başlayan Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Ligi ikinci etap maçlarının ise Gaziantep’te yapılacağını müjdeledi.

21 Nisan'da Konya'da başlayan Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları devam ederken Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan ve başkan vekili Bayram Yüksel, Konya'da yaptığı açıklamada, ikinci etap karşılaşmalarının Gaziantep'te yapımı tamamlanan hokey sahasında yapılacağını da açıkladı. Karakan, "Erkekler-Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Lig'i 2 etapta oynanmaktadır. Ligimizin 1. Etabı 21-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Konya'da oynayacağız. İkinci etabı ise Gaziantep'te yapımı tamamlanan hokey sahasında oynatma arzusundayız. Süper Ligimiz gerçekten her geçen yıl marka değerini arttırmaktadır. Kulüplerimiz rekabetlerini fair-play çerçevesinde sürdürmektedir. Bu bakımdan Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Ligi gün geçtikçe büyüyen ve yükselen Türk Hokeyinin yüzü olmaya devam etmektedir'' dedi.

"Kendine has seyir zevki var"

Kadın ve Erkek Süper Lig maçlarını yerinde takip ettiğini vurgulayan Sadık Karakan, "Özellikle takımlar arasında ki güç dengesi ve hokeyin kendine has yapısı izleyenlere müthiş bir görsel şölen sunuyor. Bizlere bu şöleni yaşatan sporcularımız, inanıyorum ki milli arenada da ellerinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Birinci ve ikinciler Avrupa Yolcusu

Açık Alan Hokeyi Süper Lig’inde mücadele eden sporculardan övgüyle bahsetti. İlk iki sırayı alan takımların, ülkemizi 2019 yılında Avrupa’da temsil edeceğini ifade eden Karakan, "Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla ülkemizi onurlandıran kulüplerimiz, ümit ediyorum ki nice başarılara imza atacaklardır. Tabi bunun ilk adımı öncelikle Süper Lig’de ilk iki sıraya girmekten geçiyor. Ülkemizde hokey sporu hızla gelişirken Avrupa’da ve uluslararası arenada Türk takımları başarıdan başarıya koşuyor" şeklinde konuştu

Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları Konya’da devam ediyor. Toplam 2 etapta oynanan ve 8 Erkek - 8 Kadın takımının mücadele ettiği Erkekler - Kadınlar Açık Alan Süper Lig’de Şampiyon ve 2. Olan takımlar ülkemizi 2019 yılında Kulüpler Avrupa Şampiyonasında temsil edecek.