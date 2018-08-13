HABER

THK'den kurban derisi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

THK Başkanı Kürşat Atılgan: - "Türk milletinin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir" - "Türkiye'de kesilen kurbanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık 100 milyon lira. Sıcak hava nedeniyle kesimden sonra tuzlanmayan deriler 1-2 saat içinde zayi olmaktadır"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, vatandaşların kurban derilerini verecekleri yere dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Türk milletinin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir." dedi.

Atılgan, AA muhabirine, Türkiye'de kesilen kurbanlıkların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Kesimden sonra tuzlanmayan derilerin sıcak hava nedeniyle 1-2 saat içinde zayi olduğuna dikkati çeken Atılgan, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bu nedenle derilerden yüzde 60'ının zayi olduğunu bildirdi.

Atılgan, derilerin kesimin hemen ardından tuzlanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın kurban derilerini kime verdiklerine dikkat etmeleri gerekir. Dini duygularla verilen yardımın hayırlı işlere vesile olmasını istersiniz. THK yaptığı faaliyetler açısından havacılık açısından büyük, hayırlı işler yapmaktadır. Önemli olan kurban derilerini hayırlı bir kuruma, hayır işleri yapan kuruma vermektir. Bu derilerden elde edilen paralar ve daha fazlasıyla gençlerimize havacılık alanında kurslar açıyoruz. Yıllık yaklaşık 60 bin gencimize havacılık eğitimini ücretsiz veriyoruz."

Havacılık kurslarının tüm dünyada büyük ücretler karşılığında verildiğini dile getiren Atılgan, THK'nin vatandaşların fitre, zekat ve kurban derisi yardımlarıyla eğitim kamplarında bu kursları ücretsiz verdiğini ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştığını anlattı.

Atılgan, kurban derileri verilirken mutlaka makbuz alınması gerektiğini vurgulayarak, "Kurban derilerinin makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dir. Kurumumuzun 380 şubesi, kaymakamlık ve yerel yönetimlerimizin sağlayacağı araçlarla kesim yerlerinde kurban derilerini makbuz karşılığında alabilecek." diye konuştu.

Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Atılgan, bayramın İslam aleminin içinde bulunduğu kan, ıstırap ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diledi.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
Mudanya'daki villaların çevresine çabuk tutuşmayan ağaçlar dikilecekMudanya'daki villaların çevresine çabuk tutuşmayan ağaçlar dikilecek
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdırİbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban derisi Kürşat Atılgan THK

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.