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THM Sanatçısı Esat Kabaklı: "Herkese saygı duyuyorum yeter ki hainlik etmesinler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında kente gelen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında milli duruş sergilemeyen sanatçılar için ’Aslı bu nesli bu’ dedi.Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konser sonrası açıklamada bulunan THM Sanatçısı Esat Kabaklı, "Her koyun kendi bacağından asılacak.

THM Sanatçısı Esat Kabaklı: "Herkese saygı duyuyorum yeter ki hainlik etmesinler"

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında kente gelen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında milli duruş sergilemeyen sanatçılar için ’Aslı bu nesli bu’ dedi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konser sonrası açıklamada bulunan THM Sanatçısı Esat Kabaklı, "Her koyun kendi bacağından asılacak. ’Aslı bu nesli bu’ diye bir söz vardır. Biz, bu türküleri söylemleri söylüyoruz. Onlar ise başka bir şey söylüyorlar. Herkese saygı duyuyorum açıkçası yeter ki hainlik etmesinler. Başka başka görüşlerde olabilirler" dedi.
15 Temmuz darbe girişimini kastederek, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı öldürülmeye çalışılırken, devletçi yanının ağır bastığını anlatan Kabaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünya üstümüze gelirken, Meclisimiz bombalanırken, Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı öldürmeye kalkışırken dünya, benim devletçi yanım ağır basar. Böyle bir durumda siyasi durum ve parti gözetmem. Bu duruşu sergileyemeyen adamdan da şüphe ederim. Ben devletimin yanında bu günlerde olmayacaksam, nerede olacağım. Ben Türk’üm diyen adam bu durumda nerede durur? Şu anda ABD ile savaşıyoruz. Dost-düşman biliyor kiminle savaştığımızı onlar tarihi hatalarını yapıyorlar. Devletlerinin yanında olacaklar. İnsanın bayrağa ve yediği ekmeğe saygısı olmalı. Onlar öyle biz böyle ne yapalım."
Merhum Bozlak ustası Muharrem Ertaş’tan sonra oğlu merhum Neşet Ertaş’ın da babasının tavrını yakalayamadığını söyleyen Kabaklı, Muharrem Ertaş’ın Altaylardan kopup gelen bir çığlık gibi olduğunu belirtti.

THM Sanatçısı Esat Kabaklı:

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