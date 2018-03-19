THSF ekibi Bafra’da

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Türkiye Hava Sporları Federasyonu(THSF) ekibi, teknik incelemelerde bulunmak için Bafra’ya geldi. İki uzman pilottan oluşan ekip, 2 gün boyunca Bafra’da incelemelerde bulunacak.

THSF yönetim kurulunun çeşitli illerde hava parkı kurma kararı almasının ardından federasyona bağlı Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübünün talebiyle yapılan incelemeye THSF İl Temsilcisi, Bafra Gençlik ve Spor Müdürü ve kulüp yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Teknik heyet, Kızılırmak Seddesi yakınlarında hava parkı olmaya uygun yerlerde incelemelerde bulunacak. Ayrıca yaz aylarında yapılabilecek planör pilotaj eğitimlerine uygunluk açısından Emenli Mahallesi merası da gezilecek. Teknik heyet bu incelemelerin ardından ikinci gün Bafra Kapıkaya ve Derbent yamaç paraşütü tepelerinde de inceleme yapacak.25-29 Temmuzda yapılacak olan Kapıkayafest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali için istişarelerde bulunacak.

Bafra’ya Hava parkı yapılması için destek veren Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Öncelikle ilçemizde bulunan ve çeşitli incelemeler yapan THSF teknik ekibine, THSF Başkanı Ahmet Çağrı Özer, THSF İl Temsilcisine ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Osman Şenocak’a çok teşekkür ediyorum. Baframıza hava park kurulması konusunda Burhan Apaydın hocamız ve derneğimizle istişarelerimiz oldu. Bu konuda ki öneri ve çalışmalarına tam destek veriyorum. Bu hizmete kavuşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çünkü hava park, Bafra turizm ve sanayisine katkı yapacaktır” dedi.

Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Apaydın ise, “Bafra geçmişinde 1986’lı yıllarda bölgesel havacılık kurslarına ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde ise kulüp olarak Bafra’nın gelişimine destek vermek amacıyla Bafra Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Sıcak hava balonu uçuşları ve binlerce insanımızın katıldığı Kapıkayafest’i birlikte gerçekleştirdik. Bafra için büyük projemizi ise ‘Bafra Hava Parkına Kavuşuyor’ sloganı ile başlattık. Bafra gerek arazi ve gerekse sosyal yapı açısından havacılık faaliyetleri için uygundur. Faaliyetlerimize destek veren Başta Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin olmak üzere, THSF Başkanımıza, THSF teknik ekibimize ve destek veren herkese teşekkür ederim. Hep birlikte hava parkını Samsun-Bafra’ya kazandıracağız inşallah” diye konuştu.