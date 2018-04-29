THY 7. Science Expo 2018

"Turkish Airlines Science Expo da bu düşüncenin başlangıç noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız her zaman yerli ve milli olmaktan bahsediyor. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli silahlarımızı kullandık. Bu tür adımlar, güzel günlerin işaretidir. Tarımsal ürünlerin yanında teknoloji de üretmemiz gerekiyor. Yeni buluşlar gerçekleştirmeliyiz. Geleceğin bilim insanları ve teknolojileri için bu festival başlangıç aşaması oldu. Birkaç sene sonra Science Expo uluslararası bir marka olacaktır. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise ülkenin kalkınma planları çerçevesinde festivale destek verdiklerini belirterek, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak için yüksek teknolojili ürünlerin kapasitesinin artırılmasının önemine değindi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri Gerim tarafından proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

