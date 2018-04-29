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THY 7. Science Expo 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

"Geleceğin Teknolojileri" ana temasıyla TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik sona erdi - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: - "Geleceğin bilim insanları ve teknolojileri için bu festival başlangıç aşaması oldu. Birkaç sene sonra Science Expo uluslararası bir marka olacaktır"

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ve bu yıl "Geleceğin Teknolojileri" ana temasıyla düzenlenen THY 7. Science Expo 2018 sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren etkinlikte 100 civarında öğrenci ve öğretmen atölye çalışmalarına katıldı. 628 öğrencinin aynı anda mangala oynamasıyla dünya rekoru kırıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Tayvan, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya, Hollanda ve Singapur'dan gelen ekipler, atölye çalışmaları ve bilim gösterileri gerçekleştirdi.

Festival kapsamında 6 farklı başlıkta 9 proje yarışması yapılırken, 120 alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, konserler, insansız hava araçları uçuşları ve drone gösterileri düzenlendi.

Etkinliğin kapanış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 gün boyunca 192 bin kişinin etkinliği ziyaret ettiğini bildirdi.

Kalkınmak, ihracat ve gayri safi milli hasılanın artması için yerli ve milli üretim konusunda farklı ürünler çıkartmak gerektiğini anlatan Aktaş, şunları bildirdi:

"Turkish Airlines Science Expo da bu düşüncenin başlangıç noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız her zaman yerli ve milli olmaktan bahsediyor. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli silahlarımızı kullandık. Bu tür adımlar, güzel günlerin işaretidir. Tarımsal ürünlerin yanında teknoloji de üretmemiz gerekiyor. Yeni buluşlar gerçekleştirmeliyiz. Geleceğin bilim insanları ve teknolojileri için bu festival başlangıç aşaması oldu. Birkaç sene sonra Science Expo uluslararası bir marka olacaktır. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise ülkenin kalkınma planları çerçevesinde festivale destek verdiklerini belirterek, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak için yüksek teknolojili ürünlerin kapasitesinin artırılmasının önemine değindi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri Gerim tarafından proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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"Geleceğin Teknolojileri bilim Bursa THY 7. Science Expo 2018

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