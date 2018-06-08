THY ailesi ramazan etkinliklerinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Ortaklık bünyesinde yer alan 17 iştiraki, farklı faaliyet alanlarında verdiği hizmetleriyle 51 binin üzerinde çalışanıyla küresel ölçekte Türkiye'nin en değerli markasını temsil eden Türk Hava Yolları (THY) ailesi, Atatürk Havalimanı apronunda düzenlenen ramazan etkinliklerinde buluştu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY ve HAVAŞ ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren TGS Yer Hizmetleri AŞ'nin ramazana özel hazırladığı iftar programında çalışanlar, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Bilal Ekşi, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TGS Yer Hizmetleri AŞ. Genel Müdürü Nurzat Erkal, HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak ve çok sayıda üst düzey yönetici ile bir araya geldi.

Programda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanın tüm çalışanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışanlarla burada bir arada olmaktan daima mutluluk duyduklarını kaydeden Aycı, "Çünkü bu birliktelik bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı. THY'nin bu başarısında sizlerin payı çok büyük. İnşallah yeni evimiz, yeni havalimanımızda da nice başarılara birlikte ulaşacağız. Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutlarım." ifadelerini kullandı.