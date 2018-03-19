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THY, Akabe'ye sefer başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

THYnin Ürdün'de başkent Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta Akabe'ye seferler, haftanın 3 günü karşılıklı yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Ürdün'deki 2. uçuş noktası Akabe'ye direkt seferleri bugün başladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin Ürdün'de başkent Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta Akabe'ye seferler, haftanın 3 günü karşılıklı icra edilecek.

İstanbul'dan Ürdün'ün önemli liman şehri Akabe'ye, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 404 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.

Ayrıca, "Miles&Smiles" üyeleri, Türkiye çıkışlı yolculuklarda seyahatlerinin 11 Haziran, Akabe (AQJ) çıkışlı yolculuklarda ise seyahatlerinin 12 Haziran'a kadar tamamlanması halinde yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıfları yükseltilebilecek.

THY ile uçuş tarifesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere, "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akabe sefer THY

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