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THY, Avrupa Birliği Havayollarından 3 kat daha güvenli çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

AVRUPA Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) verilerine göre Türk Hava Yolları uçaklarına 123 denetleme yapıldığı, denetlemeler sonucunda THY'nin Avrupa Birliği ülkelerinin havayollarına göre 3 kat daha güvenli olduğu belirlendi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) AVRUPA Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) verilerine göre Türk Hava Yolları uçaklarına 123 denetleme yapıldığı, denetlemeler sonucunda THY'nin Avrupa Birliği ülkelerinin havayollarına göre 3 kat daha güvenli olduğu belirlendi. EASA'nın SAFA programı kapsamında 1 yıl boyunca yaptığı denetlemeler sonucunda Türk Hava Yolları'nın puanı 0,17 olurken, Avrupa Birliği havayollarının puanı ise 0,51 oldu. Yapılan değerlendirmede sınıflandırma havayolu şirketlerinin sıfır puanına yaklaştıkça uçakların kusursuz olduğu, emniyeti tehdit eden bir durum olmadığını gösteriyor. UÇAKLAR DENETİMDEN GEÇİYOR SAFA denetimleri diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimler olup, bakım ve uçuşa elverişlilik konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor. THY YÜKSEKTEN UÇUYOR HEM GÜVENLİ UÇUYOR! Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada şunları söyledi: THY yüksekten uçuyor, hem güvenli uçuyor! EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) SAFA programı kapsamında yurt dışında, THY'ye son 1 yılda 123 emniyet denetlemesi yapıldı. Bu denetlemelerde puanımız 0,17, Avrupa Birliği havayolları ortalaması 0,51 3 Kat daha iyiyiz.“

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