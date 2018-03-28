İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının başarılarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Bilim Elçileri Derneği, "THY Bilim Elçileri Zirvesi"ni 5-6 Mayıs'ta Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında çeşitli başarılara imza atmış bilim insanlarını dünyaya tanıtmak, bilimi teşvik etmek amacıyla 5 yıldır düzenlenen "Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi", bu yıldan itibaren "THY Bilim Elçileri Zirvesi" adıyla yoluna devam edecek.
Türk Hava Yolları'nın (THY) isim sponsorluğunda gerçekleşecek zirve, gençler ile bilim insanları arasında sağlam bir köprü kurmayı amaçlıyor.
Bilim Elçileri Derneği'nce bu yılki teması, "Bilimi teşvik etmek ve bilim iklimi oluşturmak" olarak belirlenen zirveye, Almanya, Amerika, Avustralya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Singapur gibi birçok ülkeden bilim insanı konuk olacak.
Zirveye, yurt dışından gelecek bilim insanlarının yanı sıra, daha önce yurt dışında çalışmalar yapmış ve şu an Türkiye'de bulunan üst düzey yönetici ve akademisyenler de katılacak.
Açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yapması beklenen zirveye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun yanı sıra birçok ismin katılması öngörülüyor.
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