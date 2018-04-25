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THY, Bodrum’dan Londra’ya direkt uçmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), yaz turizminin en önemli adreslerinden olan Bodrum ile Londra arasında, yaz sezonu boyunca geçerli olmak üzerek 13 Haziran’dan itibaren direkt sefer düzenleme kararı aldı.Türk Hava Yolları, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil yapmak için akın ettiği Bodrum ile İngiltere’nin başkenti Londra arasında direkt sefer düzenleme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY), yaz turizminin en önemli adreslerinden olan Bodrum ile Londra arasında, yaz sezonu boyunca geçerli olmak üzerek 13 Haziran’dan itibaren direkt sefer düzenleme kararı aldı.
Türk Hava Yolları, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil yapmak için akın ettiği Bodrum ile İngiltere’nin başkenti Londra arasında direkt sefer düzenleme kararı aldı. Yüksek sezon boyunca planlanan seferler Milas-Bodrum Havalimanı ve Londra Gatvick Havalimanı arasında haftanın iki günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

İlk sefer 13 Haziran’da
Bodrum’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya ilk tarifeli sefer, 13 Haziran Çarşamba akşamı saat 19.00’da TK1208 sefer sayılı uçuşla gerçekleştirilecek. Yapılan planlamaya ilişkin Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “Bodrum - Londra (BJV-LGW) - Bodrum seferlerimiz haftada 2 frekans olarak planlanmış olup, 13 Haziran 2018 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Seferler sadece yüksek sezonda icra edilecektir” açıklamasına yer verildi.
THY yaz sezonu boyunca Bodrum-Londra hattında, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.

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