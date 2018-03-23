THY, Erbil seferlerine başlıyor

Erbil’e uygulanan uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), 26 Mart itibariyle seferlere yeniden başlama kararı aldı.

Bağdat yönetiminin referandum sonrası Kuzey Irak’a yönelik başlattığı uçuş yasağını kaldırması sonrası, Başbakan Binali Yıldırım da bugün itibariyle Erbil’e uygulanan uçuş yasağının kaldırıldığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklamayı ise Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter’dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımla, “26 Mart’ta seferlere başlıyoruz. Seferimiz satışa açılmıştır” açıklamasında bulundu.

Erbil için uygulanan uçuş yasağı kaldırılırken, Süleymaniye’de ise güvenlik gerekçesiyle yasak devam ediyor.