THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: TÜRKİYE BÜYÜYOR, THY YÜKSEKTEN UÇUYOR

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Türk Hava Yolları (THY), Cuma günü bin 519 sefer gerçekleştirirken, 243 binden fazla yolcuya da hizmet verdi.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Cuma günü 1519 sefer yaptık. Bu seferlerde 243 binden fazla yolcumuzu, emniyet, konfor ile yerlerine ulaştırdık. Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor. THY, emniyet ve konfor ile sizlere hizmet etmekten gurur duyuyor. THY sizin markanız" dedi.
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