THY genel müdürü eski genel müdürleri iftarda ağırladı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, düzenlediği iftar programı ile Türk Hava Yolları’nın eski genel müdürlerini ağırladı.
Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası’ndaki iftara Temel Kotil, Abdurrahman Gündoğdu, Yusuf Bolayırlı, Atilla Çelebi ve Cem Kozlu katıldı. Ekşi, iftar sonrasında konuklarına, “Sizinle yükseldik…” yazılı plaket takdim etti. Katılımları için eski genel müdürlere teşekkür eden Ekşi, “Türk Hava Yolları ülkemizi dünyada temsil eden en önemli markalarımızdan. Yakaladığımız başarılardaki değerli katkıları için eski genel müdürlerimize Türk Hava Yolları ailesi olarak bir kez daha teşekkür ederim. Onlarla yükseldik. Hep birlikte daha da yükseklerden uçacağız.” dedi
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