THY, İstanbul-Bogota hattında daha aktif olacak

BOGOTA (AA) - LOKMAN İLHAN - Türk Hava Yolları (THY) Amerika Kıtasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, özellikle Kolombiyalı makamların, uçuş sayısının artırılması yönünde talepte bulunduğu İstanbul-Bogota uçuşlarından memnun olduklarını belirterek, bu bölgede daha aktif bir şekilde var olacaklarını söyledi

Kolombiya, Panama ve Venezuela’da resmi temaslarının yanı sıra bu ülkelerdeki iş adamları ve Müslüman topluluklarla bir araya gelen Doğan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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- Uçuş artıma konusu değerlendirilecek

Doğan, Kolombiya Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanı Maria Lorena Gutierrez’in, İstanbul-Bogota hattındaki uçuş sayısının artırılması talebine ilişkin, THY’nin borsaya kayıtlı bir şirket olduğunu ve uçuş artırmalarının ya da yeni rotalar belirlenmesinin yönetim kurulu kararıyla ilan edildiği hatırlatmasında bulundu.

Bu tür taleplerin birçok ülkeden geldiğini ve kendilerini sevindirdiğini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

“Şimdi onların talebini şirket olarak teknik ve ticari bakımdan değerlendireceğiz. Biz Bogota hattımızdan memnunuz. Ticari gidişat olarak Bogota’dan memnunuz, burası büyütülebilir bir nokta. Uçak ve filo elverişliğili olduğu anda ilk gündeme gelecek rotalardan biri Bogota’dır diye öngörüyorum. Buraya yönelik kargo uçuşunu da yakın zamanda duyuracağız. Bu bölgede gerek uçuş kapasitesi ve noktasıyla gerek kargosuyla, daha aktif bir şekilde var olacağız.”