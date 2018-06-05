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THY, İstanbul-Bogota hattında daha aktif olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

THY Amerika Kıtasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Doğan: - "Yakın zamanda kargo uçuşlarını resmi olarak başlatacağımız İstanbul-Bogota hattında daha aktif bir şekilde var alacağız"

BOGOTA (AA) - LOKMAN İLHAN - Türk Hava Yolları (THY) Amerika Kıtasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, özellikle Kolombiyalı makamların, uçuş sayısının artırılması yönünde talepte bulunduğu İstanbul-Bogota uçuşlarından memnun olduklarını belirterek, bu bölgede daha aktif bir şekilde var olacaklarını söyledi

Kolombiya, Panama ve Venezuela’da resmi temaslarının yanı sıra bu ülkelerdeki iş adamları ve Müslüman topluluklarla bir araya gelen Doğan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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- Uçuş artıma konusu değerlendirilecek

Doğan, Kolombiya Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanı Maria Lorena Gutierrez’in, İstanbul-Bogota hattındaki uçuş sayısının artırılması talebine ilişkin, THY’nin borsaya kayıtlı bir şirket olduğunu ve uçuş artırmalarının ya da yeni rotalar belirlenmesinin yönetim kurulu kararıyla ilan edildiği hatırlatmasında bulundu.

Bu tür taleplerin birçok ülkeden geldiğini ve kendilerini sevindirdiğini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

“Şimdi onların talebini şirket olarak teknik ve ticari bakımdan değerlendireceğiz. Biz Bogota hattımızdan memnunuz. Ticari gidişat olarak Bogota’dan memnunuz, burası büyütülebilir bir nokta. Uçak ve filo elverişliğili olduğu anda ilk gündeme gelecek rotalardan biri Bogota’dır diye öngörüyorum. Buraya yönelik kargo uçuşunu da yakın zamanda duyuracağız. Bu bölgede gerek uçuş kapasitesi ve noktasıyla gerek kargosuyla, daha aktif bir şekilde var olacağız.”

-Latin Amerika’ya olan uzaklık zorluyor

THY’nin, dünyada ağ olarak dördüncü, uçtuğu ülke sayısı bakımından ise birinci konumda bulduğunu hatırlatan Doğan, Latin Amerika’da diğer bölgeler kadar etkili olmamalarının, bölgenin uzaklığı ve mevcut uçak teknolojisininden kaynaklandığını belirtti.

“Dolayısıyla biz teknolojinin, zamanla bu sorunu çözmesini bekliyoruz.” diyen Mustafa Doğan, bu yönde ilerlemeler oldukça THY’nin de tüm Latin Amerika’da daha fazla varlık göstermeye başlayacağını ifade etti.

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- Panama, Venezuela temasları

Doğan, temaslarda bulunduğu Venezuela ile Türkiye’nin ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşılıklı girişimleriyle ivme kazandığına dikkati çekti.

Bunun tüm kurumlara yansıdığına değinen Doğan, “Biz de kendi payımıza düşen tarafı itibariyle görüşmelerde bulunduk teknik çalışmalar yaptık. İnşallah güzel bir yöne gidecek.” dedi.

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- İş adamlarına çağrı

Mustafa Doğan, Panama’da görüştüğü Müslüman tüccar ve iş adamlarının Türkiye’de fazla tanınmadığına dikkati çekti

Bu Müslümanların, Türk ürünlerini satın almaya özen gösterdiklerini belirten Doğan, “Türkiyedeki iş adamlarımızın mutlaka bu bölgeye gelmeleri gerekiyor. Bu bölgeler ciddi anlamda bakir ve iş imkanları var. Burada inancı, dini günü bir olan insanlarla çalışmaya başlayacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Buradaki insanlara hizmet sunabileceklerini düşünüyoruz bizler de THY olarak destek vermeye çalışırız.” diye konuştu.

Doğan ayrıca, Türkiye’nin bölgede güvenli bir liman olarak görüldüğünü ve herkesin Türkiye’deki istikrarın devam etmesini temenni ettiğini aktardı.

Bu arada Doğan ve beraberindeki THY heyeti, Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezindeki iftara katıldı. İftarın ardından İmam İlyas Merzuki ile bir araya gelen Doğan, cemaatten iki kişinin THY tarafından ücretsiz olarak Umre'ye götürüleceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bogota kolombiya Panama THY THY Amerika Kıtasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan Venezuela

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