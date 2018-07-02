THY kaptan pilotu paraşütte 2 dünya rekoru kırdı

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapan ve amatör paraşütçü olan Kaan Özenmiş, Chicago’da iki dünya rekoruna imza attı.

Hafta sonu gerçekleştirilen atlayışta, Özenmiş 42 paraşütçü ile havada el ele tutuşup ters düşüş sırasında özel iki konfigrasyondan oluşan formasyon hareketi yaptı. Dünya Dikey 'Sequential' Formasyon Rekoru bu atlayışla kırılmış oldu.

Daha sonra ekip ikinci bir deneme daha gerçekleştirdi. 42 paraşütçü, uçaktan atladıktan sonra 50 saniye boyunca paraşütlerini açmadı. El ele tutuşan paraşütçüler daha sonra havada dört farklı formasyon oluşturdu. Bu anlar özel paraşütçü kameramanlar tarafından hem havadan hem de yerden görüntülendi. Bu video ve fotoğraflar, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) hakemlerine gönderildi. Onayın ardından her iki atlayış 2 ayrı Dünya Rekoru olarak onaylandı.

Bu atlayışta Kaan Özenmiş ille birlikte 42 kişi içerisinde 38 Amerikalı ,2 Güney Amerikalı ,1 İsviçreli paraşütçü yer aldı.

BOEING 777 FİLOSUNDA KAPTAN PİLOT

Kaan Özenmiş, havacılıkla 15 yaşında aktif olarak tanıştı. Türk Hava Kurumu'nun İnönü tesislerinde ilk atlayışını yaptığında yıl 1991'di. Sonrasında öğrencilik döneminde her yıl kampa geldi. Kurslara katıldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra pilot olmaya karar verdi.

ABD'de eğitiminin ardından havayollarına geçti. Son 17 yıldır da Türk Hava Yolları'nda uçuyor. Görev yaptığı uçak tipi ise filodaki en büyük yolcu uçağı olan Boeing 777-300ER. Özenmiş, izinlerinde dünyanın farklı noktalarında yapılan atlayışlara katılıyor. Deneyimli kaptan pilot son rekorunu iki yıl önce kırmıştı.

FOTOĞRAFLI



