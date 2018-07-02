HABER

THY kaptan pilotu paraşütte 2 dünya rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

 TÜRK Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapan ve amatör paraşütçü olan Kaan Özenmiş, Chicago’da iki dünya rekoruna imza attı.

THY kaptan pilotu paraşütte 2 dünya rekoru kırdı

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapan ve amatör paraşütçü olan Kaan Özenmiş, Chicago’da iki dünya rekoruna imza attı.
Hafta sonu gerçekleştirilen atlayışta, Özenmiş 42 paraşütçü ile havada el ele tutuşup ters düşüş sırasında özel iki konfigrasyondan oluşan formasyon hareketi yaptı. Dünya Dikey 'Sequential' Formasyon Rekoru bu atlayışla kırılmış oldu.
Daha sonra ekip ikinci bir deneme daha gerçekleştirdi. 42 paraşütçü, uçaktan atladıktan sonra 50 saniye boyunca paraşütlerini açmadı. El ele tutuşan paraşütçüler daha sonra havada dört farklı formasyon oluşturdu. Bu anlar özel paraşütçü kameramanlar tarafından hem havadan hem de yerden görüntülendi. Bu video ve fotoğraflar, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) hakemlerine gönderildi. Onayın ardından her iki atlayış 2 ayrı Dünya Rekoru olarak onaylandı.
Bu atlayışta Kaan Özenmiş ille birlikte 42 kişi içerisinde 38 Amerikalı ,2 Güney Amerikalı ,1 İsviçreli paraşütçü yer aldı.
BOEING 777 FİLOSUNDA KAPTAN PİLOT
Kaan Özenmiş, havacılıkla 15 yaşında aktif olarak tanıştı. Türk Hava Kurumu'nun İnönü tesislerinde ilk atlayışını yaptığında yıl 1991'di. Sonrasında öğrencilik döneminde her yıl kampa geldi. Kurslara katıldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra pilot olmaya karar verdi.
ABD'de eğitiminin ardından havayollarına geçti. Son 17 yıldır da Türk Hava Yolları'nda uçuyor. Görev yaptığı uçak tipi ise filodaki en büyük yolcu uçağı olan Boeing 777-300ER. Özenmiş, izinlerinde dünyanın farklı noktalarında yapılan atlayışlara katılıyor. Deneyimli kaptan pilot son rekorunu iki yıl önce kırmıştı.

FOTOĞRAFLI

THY kaptan pilotu paraşütte 2 dünya rekoru kırdıTHY kaptan pilotu paraşütte 2 dünya rekoru kırdı

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia'da belgesel çekiyorHollywood yıldızı Megan Fox, Troia'da belgesel çekiyor
Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulunduKartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.