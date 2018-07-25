HABER

THY, KKTC'ye sefer sayısını artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sefer sayısını 7'den 8'e çıkaracağı öğrenildi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRK Hava Yolları'nın (THY), 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sefer sayısını 7'den 8'e çıkaracağı öğrenildi.
THY'nin sefer sayısının artırılması yönündeki istek KKTC'den gelmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ada'ya yaptığı ziyarette hava yolu ulaşımı konusunu gündeme getirmişti. Akıncı, Erdoğan'a uçak bilet fiyatları nedeniyle turizmde sorunlar yaşadıklarını anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını belirterek, THY yönetimine seferlerin artırılması talimatı vermişti.
THY'nin Kıbrıs Müdürlüğü, sefer sayısının artırılması için çalışma yaptı. Çalışma sonucunda; THY, 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren KKTC'ye sefer sayısını 7'den 8'e çıkarma kararı aldı.
THY, 5 olan sefer sayısını 2017'de 6'ya, 2018'de de 7'ye çıkarmıştı. THY'nin sefer sayısını artırmasıyla birlikte gelecek yıl bilet fiyatlarının normal düzeye inmesi bekleniyor.
THY ve Anadolujet, KKTC'den karşılıklı olarak İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanlarına seferler düzenliyor.

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyorduEski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu
Samsun'un kahramanı Fatma ÇavuşSamsun'un kahramanı Fatma Çavuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.