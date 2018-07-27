THY, mobil uygulama ile 2 milyona yakın bilet sattı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları’nın müşterileri için sağladığı kolaylıklardan biri olan mobil uygulama ile bu zamana kadar yaklaşık 2 milyon biletin satıldığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Mobil uygulamamız kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı! 2 milyona yakın biletin satıldığı, 4 milyona yakın check-in’in yapıldığı uygulamayı kullanın sıra beklemeden işleminizi yapın” dedi.

