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- THY PİLOTU: KUŞA ÇARPTIK

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

  LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kuşa çarptı.

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kuşa çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana'dan gelen uçağı, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuşa çarptı. THY'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı. THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne "Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de "Kontrol ediyoruz" yanıtını verdi.

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