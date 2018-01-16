THY seferlerinde diz mesafesi geniş koltuk satışı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY),tüm yurt dışı seferlerde, acil çıkış sırası koltuklara ek olarak diz mesafesi geniş koltukların satışına başladı.
Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak'ta başlayan uygulamaya geçiş öncesinde, bebek puseti bulunan koltukları seçen bebekli yolcuların bulunduğu uçuşlar mağduriyet yaşanmaması için satışa açılmadı.
Tip değişiklikleri veya zaruri sebepler ile koltuk planı işlemi yapıldığında, ilgili koltukların da ücretli hale gelebileceği öğrenildi.
(AA)
Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!
7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!
ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!
Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor
Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik
Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!
5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!
Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Okuyucu Yorumları 0 yorum