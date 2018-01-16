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THY seferlerinde diz mesafesi geniş koltuk satışı

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 32 dakika önce

- Diz mesafesi geniş koltukların satışı, 8 Ocak'tan itibaren tüm yurt dışı seferlerde başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY),tüm yurt dışı seferlerde, acil çıkış sırası koltuklara ek olarak diz mesafesi geniş koltukların satışına başladı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak'ta başlayan uygulamaya geçiş öncesinde, bebek puseti bulunan koltukları seçen bebekli yolcuların bulunduğu uçuşlar mağduriyet yaşanmaması için satışa açılmadı.

Tip değişiklikleri veya zaruri sebepler ile koltuk planı işlemi yapıldığında, ilgili koltukların da ücretli hale gelebileceği öğrenildi.

(AA)

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