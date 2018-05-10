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THY uçağı iniş sırasında kuş sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Üsküp-İstanbul seferini yapan THY'ye ait tarifeli uçağın Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş sürüsüne çarpması nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı - Kısa süre aksayan hava trafiği, pist kontrol ve temizleme çalışmasının ardından normale döndü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Üsküp-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş sürüsüne çarpması nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten İstanbul'a hareket eden THY'ye ait tarifeli uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştı. Bu sırada kuş sürüsüne çarpan THY uçağı, alana sorunsuz şekilde indikten sonra bakıma alındı.

Pistlerin kontrol ve temizleme çalışması sırasında inişe geçen iki uçak, tedbir amaçlı pisti pas geçti.

Çalışmanın ardından kısa süre aksayan hava trafiği normale döndü.

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Atatürk Havalimanı kuş sürüsü Pas THY Üsküp-İstanbul

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