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THY uçağı kalkışta kuyruk sürttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'na(THY) ait İstanbul-Nijer seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan kalkışı sırasında kuyruk sürttü.  Edinilen bilgiye göre, TK-541  sefer sayılı Boeing 737 tipi  uçağı Nijer seferini yapmak üzere saat 18.50’de Atatürk Havalimanı’nda havalandı.

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Türk Hava Yolları'na(THY) ait İstanbul-Nijer seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan kalkışı sırasında kuyruk sürttü.
Edinilen bilgiye göre, TK-541 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı Nijer seferini yapmak üzere saat 18.50’de Atatürk Havalimanı’nda havalandı. Uçak havalandığı sırada piste kuyruk sürttü. Olay nedeniyle uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Şu an havada yakıt boşaltan uçağın Atatürk Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

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