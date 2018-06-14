HABER

THY uçağı kalkışta kuyruk sürttü(ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 00:36 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'na(THY) ait İstanbul-Nijer seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan kalkışı sırasında kuyruk sürttü.  Edinilen bilgiye göre, TK-541  sefer sayılı Boeing 737 tipi  uçağı Nijer seferini yapmak üzere saat 18.50’de Atatürk Havalimanı’nda havalandı.

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Türk Hava Yolları'na(THY) ait İstanbul-Nijer seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan kalkışı sırasında kuyruk sürttü.
Edinilen bilgiye göre, TK-541 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı Nijer seferini yapmak üzere saat 18.50’de Atatürk Havalimanı’nda havalandı. Uçak havalandığı sırada piste kuyruk sürttü. Olay nedeniyle uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Havada iki buçuk saat yakıt boşaltan uçak, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçak bakım için hangara çekilirken, yolcular ise THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Nijer'e gönderilecek.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Ordu merkezli iki ildeki uyuşturucu operasyonuOrdu merkezli iki ildeki uyuşturucu operasyonu
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklamasıSon dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.