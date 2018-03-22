THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, ABD'nin Los Angeles kentinden Atatürk Havalimanı'na hareket eden THY uçağında İranlı bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin müdahale ettiği yolcunun kalp spazmı geçirdiği tespit edildi.

PİLOT İZİN İSTEDİ



Uçağın kaptan pilotu, İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na zorunlu iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından THY uçağı, havalimanına sorunsuz indi. Rahatsızlanan yolcunun sağlık ekipleri tarafından uçaktan alınarak hastaneye kaldırıldığı, THY uçağının ise diğer yolcularıyla İstanbul'a hareket edeceği bildirildi.

AA