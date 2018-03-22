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THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

Los Angeles-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçak, İranlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, ABD'nin Los Angeles kentinden Atatürk Havalimanı'na hareket eden THY uçağında İranlı bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin müdahale ettiği yolcunun kalp spazmı geçirdiği tespit edildi.

PİLOT İZİN İSTEDİ

Uçağın kaptan pilotu, İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na zorunlu iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından THY uçağı, havalimanına sorunsuz indi. Rahatsızlanan yolcunun sağlık ekipleri tarafından uçaktan alınarak hastaneye kaldırıldığı, THY uçağının ise diğer yolcularıyla İstanbul'a hareket edeceği bildirildi.

AA

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