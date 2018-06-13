THY uçağında teknik arıza

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Niamey seferini yapan tarifeli uçağı, kalkışı sırasında kuyruk sürtmesi şüphesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü.
Edinilen bilgiye göre, 131 yolcusu bulunan THY uçağı akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti.
Kalkış sırasında uçağın kuyruğunun piste sürtmesinden şüphelenen pilot, tedbir amacıyla İstanbul'a dönüş kararı aldı.
Kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, iniş için yakıt azaltmak amacıyla yaklaşık 1,5 saat havada tur attı.
Saat 21.35'te havalimanına sorunsuz inen uçak, hangara çekildi.
THY uçağının sefere devam edip etmeyeceğinin kontrollerden sonra belirleneceği öğrenildi.
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum