THY uçağının kuyruğuna uçak sürttü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Ercan-İstanbul seferini tamamlayarak Atatürk Havalimanı'na inen uçağına, "taksi yolu"nda beklerken Air Asiana Havayolları'na ait uçak arka kısmından sürttü.

Alınan bilgiye göre, THY'nin Ercan-İstanbul seferini yapan TK 969 sayılı Airbus 321 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Daha sonra park etmek için "taksi yolu"nda bekleyen THY uçağına, Air Asiana Havayolları'na ait uçak arka kısmından sürterek kuyruk kısmında hasara neden oldu. Olayda her iki uçakta bulunan yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından THY uçağı, bakıma alındı.

