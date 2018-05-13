THY uçağının kuyruğuna uçak sürttü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Ercan-İstanbul seferini tamamlayarak Atatürk Havalimanı'na inen uçağına, "taksi yolu"nda beklerken Air Asiana Havayolları'na ait uçak arka kısmından sürttü.
Alınan bilgiye göre, THY'nin Ercan-İstanbul seferini yapan TK 969 sayılı Airbus 321 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Daha sonra park etmek için "taksi yolu"nda bekleyen THY uçağına, Air Asiana Havayolları'na ait uçak arka kısmından sürterek kuyruk kısmında hasara neden oldu. Olayda her iki uçakta bulunan yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından THY uçağı, bakıma alındı.
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım
Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum