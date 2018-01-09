THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı:

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı, "Sorunsuz bir taşınma için taşındıktan sonra uyum dönemini en kısa sürede tamamlayıp, bizimle birlikte uçmak isteyen yolcularımıza dünyanın en büyük transfer merkezlerinden birinde, en modern teknolojilerle donatılmış yeni evimizde hizmet vermekten büyük gurur duyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, THY yurt dışı temsilcilerini kabul etti.

Burada bir konuşma yapan Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, THY çalışanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiği için teşekkürlerini iletti.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden itibaren Külliye'yi milletin adresi, evi ve kapısı haline getirdiğini belirten Mehmet İlker Aycı, "Bugün de bu onuru Türk Hava Yolları ailesine yaşattığınız için milli bayrak taşıyıcı havayolumuzun Yönetim Kurulu Başkanı olarak, tüm mesai arkadaşlarım adına size şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aycı, özellikle dünyada "milli bayrak taşıyıcısı" olarak en rekabetçi sektörlerden birisinde yer aldıklarını vurgulayarak, dünyada bu alanda 120 ülke ve 300 noktaya Türk Hava Yolları olarak uçarak, "dünyanın en çok noktaya uçan havayolu" unvanını taşıdıklarını kaydetti.