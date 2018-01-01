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THY'den, 2017'nin son ve 2018'in ilk yolcusuna hediye bilet

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:54 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları (THY),Genel Müdürü Bilal Ekşi, Yeni yıla Atatürk Havalimanı'nda girdi. Ekşi, 2017 yılının son yolcusuna ve 2018 yılının ilk yolcusuna bilet hediye etti. Yeni yıla dakikalar kala İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Bilal Ekşi personelin ve terminaldeki yolcuların yeni yılını kutladı. Ekşi;" 2019 yılını büyük aşk ve şevk ile bekliyoruz. 2019 yılı THY'nin atılım yılı haline gelecektir" dedi.

Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında gazetecilere açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şunları söyledi; "Türk Hava Yolları yüzde 9'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Finansal olarak ta inşallah rekor bir sonuçla kapatacağız. 2018'de daha büyük umutlarla giriyoruz. Şuandaki rakamlar 2017'nin 2018'den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Bu Havalimanı'ndaki son yılbaşı kutlamamız. Biliyorsunuz ? 2018 yılının 29 Ekim'de Yeni Havalimanı'na geçeceğiz. Yeni Havalimanı büyük bir heyecan oluşturuyor. Bizim için büyük imkanlar sağlayacak. Türk Hava Yolları'na bu Havalimanı çok güzel hizmetlerde bulundu. İnşallah yeni Havalimanı'mız buradan daha iyi imkanlarla Türk sivil havacılığının önünü açacaktır. THY'nin önünü açacaktır. 2019 büyük aşk ve şevk ile bekliyoruz. 2019 yılında THY'nin atılım yılı haline gelecektir" dedi.

2017 yılının son yolcusu Çinli Elen Irona oldu. THY Genel Müdürü tarafından istediği yöne dış hat gidiş dönüş hediye bilet kazana Irona, "Tatil için Pekin'den İstanbul'a geldim. Hediye bilet için çok memnun oldum. THY'ye teşekkür ederim. Biletle İstanbul'a gelip tekrar Pekin'e gideceğim" şeklinde konuştu.

2018 yılının ilk yolcusu olan Japonya'da çalışan Mustafa Kızılyer ise, "Türk Hava Yolları her zaman ki gibi gururumuzdur. bayrağımızı sancağımızı dünyanın dört bir yanında göstermektedir. Bu kadroya canı yürekten tüm gönülle teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. diyerek hediye biletle Japonya'ya gideceğini belirtti. Kızılyer, "2018 yılında tüm Türk halkına Türk cumhuriyeti bayrağı altındaki yaşayan tüm insanlara canı yürekten mutluluklar. Allahım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu çalışmaları yapan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 2018 yılı uğurlu ve güzel geçsin dileklerimle" dedi.

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