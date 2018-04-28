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THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Belgrad’ta düzenlenecek "Turkish Airlines Final Four" için 5 ilave sefer gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Sırbistan'nın başkenti Belgrad’ta düzenlenecek "Turkish Airlines Final Four" için 5 ilave sefer gerçekleştirecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu Euroleague’nin isim sponsoru olan THY'nin bu yıl 18-20 Mayıs tarihleri arasında Belgrat’ta düzenlenecek olan Turkish Airlines Euroleague Final Four maçları için tarifeli uçuşlarına ilave olarak düzenleyeceği 5 seferini satışa açtı.

Ayrıca bayrak taşıyıcı havayolunun 16-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul-Belgrat-İstanbul hattındaki bazı tarifeli seferleri de A330 tipi geniş gövde uçaklar ile gerçekleştirilecek.
THY'nin düzenleyeceği ek seferler ve geniş gövde uçak tercihi ile taraftarların heyecanlı maçlara ulaşımı noktasında oluşan talep karşılanabilecek.

"Turkish Airlines Final Four"da Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid, CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas takımları mücadele edecek.

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