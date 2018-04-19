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THY’den biletlere ‘erken seçim’ ayarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 22:09 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), erken seçim kararının alınmasının ardından seçimin yapılacağı döneme ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.

Türk Hava Yolları (THY), erken seçim kararının alınmasının ardından seçimin yapılacağı döneme ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre seçimde vatandaşların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak için erken rezervasyonla alınan 18 Haziran ile 1 Temmuz arasındaki biletlerin ücretsiz değiştirileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da genel seçiminin gerçekleştirileceğini açıklaması sonrası, Türk Hava Yolları bu doğrultuda yeni bir düzenleme yaptı. THY, 19 Nisan ve öncesinde erken rezervasyonla seçime yakın tarihlerde bilet alan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak için biletlerde ücretsiz değişiklik hakkı getirdi. Yolcular, 18 Haziran ile 1 Temmuz arasındaki biletlerini ücretsiz olarak değiştirebilecek.

“Rezervasyon uçuş değişiklikleri aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirilecek”
THY’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilecek ‘Genel Seçimler’ nedeniyle, Türk vatandaşı olan yolcularımızın oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına, 19 Nisan 2018 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 18 Haziran 2018-1 Temmuz 2018 tarih aralığındaki Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 15 Mayıs 2018 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek herhangi bir Türk Hava Yolları veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, ilgili uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınmak suretiyle, rezervasyon uçuş değişiklikleri aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirilecektir.”

Biletin geçerlilik süresi 1 Ağustos’a kadar uzatılacak
Yolcuların parkur değişiklikleri ve iade talepleri olması durumunda işlemlerin, mevcut ücret kuralları doğrultusunda gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, “Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve/veya ceza alınmaksızın, 1 Ağustos 2018 (dâhil) tarihine kadar uzatılacaktır. İlgili uygulamalar, sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacak olup, ortak uçuş (codeshare) seferleri kapsamayacaktır. Söz konusu işlemler, Türk Hava Yolları Satış Ofisleri tarafından gerçekleştirilecektir. İlgili değişiklikler, bir defaya mahsus sağlanacak olup, aktarmalı uçuşları kapsamayacaktır” denildi.

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