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THY'den biletlere seçim düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

THY'den biletlere seçim düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasının planlanmasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için "18 Haziran-1 Temmuz Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm THY ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcuların 15 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla şu işlemlerin yapılacağı kaydedildi:

"Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek herhangi bir THY ve/veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, ilgili uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınmak suretiyle, rezervasyon uçuş değişiklikleri aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirilecektir. Parkur değişiklikleri ise, mevcut ücret kuralları doğrultusunda düzenlenecektir. İade talepleri de yine mevcut ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır. Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve/veya ceza alınmaksızın, 01.08.2018 (dahil) tarihine kadar uzatılacaktır."

Açıklamada, ilgili uygulamaların sadece THY ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacağı, ortak uçuş seferlerini kapsamayacağı aktarılarak, söz konusu işlemlerin THY satış ofisleri tarafından gerçekleştirileceği, ilgili değişikliklerin bir defaya mahsus sağlanacağı, aktarmalı uçuşları kapsamayacağı kaydedildi.

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