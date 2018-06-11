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THY'den Ramazan Bayramı için ek sefer

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı dolayısıyla 84 ek sefer gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı dolayısıyla 84 ek sefer düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, 14 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve pazar gününe kadar sürecek bayram tatili için 84 ek sefer koydu.

Daima yolcularının taleplerine göre uçuş planı sunan THY, hareket merkezi Atatürk Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanı'na 39, Antalya Havalimanı'na 20, Dalaman Havalimanı'na 20, Trabzon Havalimanı'na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na 4 ek sefer gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
bayram ek sefer Ramazan THY

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