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THY'den sefer iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Havayolu şirketi, İtalya'daki grev nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mayıs'ta 08.00-16.00 (UTC) saat aralığında, İtalya'daki havalimanlarında görev yapan Hava Trafik Kontrolörlerinin düzenleyeceği grev nedeniyle, İtalya'daki destinasyonlarında icrası planlanan tarifeli seferler, belirtilen saat diliminde geçerli olmak üzere iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Sefer Iptali THY

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