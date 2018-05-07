THY'den sefer iptali

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mayıs'ta 08.00-16.00 (UTC) saat aralığında, İtalya'daki havalimanlarında görev yapan Hava Trafik Kontrolörlerinin düzenleyeceği grev nedeniyle, İtalya'daki destinasyonlarında icrası planlanan tarifeli seferler, belirtilen saat diliminde geçerli olmak üzere iptal edildi.

