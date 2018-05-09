THY'den Sırbistan'ın en başarılı seyahat acentelerine ödül

Türk Hava Yolları (THY), Sırbistan'da 2017 yılında başarı gösteren seyahat acentelerini ödüllendirdi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir otelde düzenlenen ödül törenine, THY Sırbistan Müdürü Mehmet Alagöz'ün yanı sıra seyahat acentelerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Alagöz, törende yaptığı konuşmada, Belgrad'ın 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarına ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Seyahat acentelerine, Sırbistan'a daha fazla yabancı turist getirme çağrısında bulunan Alagöz, törene katılanlara İstanbul'da inşa edilen 3. havalimanını da tanıttı.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı Anıl Kayalar da ödül alan firmaları tebrik ederek, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin günbegün güçlendiğini ve seyahat acentelerinin buna katkı sağladığını söyledi.
"Turizmin Gelişmesine Katkı Ödülü"nü Eurojet ve Balkan Holidays alırken, en fazla toplu bilet satanlar ise Manga Trip, Jungle Travel ve Big Blue oldu.
Business Class biletlerinin satışında ise Arisco, Odeon ve BT Pegrotour ödüle layık görüldü.
Ödül töreninin ardından aralarında Kapadokya tatilinin de bulunduğu bir çekiliş yapıldı.
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