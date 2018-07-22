THY'DEN YOLCULARINA UYARI: 'SAHTE MESAJLARI AÇMADAN SİLİN'

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA
Türk Hava Yolları(THY) adına düzenlenmiş olarak görünen ödül bilet temalı sahte mesajların bazı sosyal medyada yayılması üzerine THY’den açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı
sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."
Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
Rusya'dan flaş açıklama: 1.7 milyon Suriyeli geri dönebilir
Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum