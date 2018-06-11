THY'nin 85 yılını anlatan yeni reklam filmi

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu ilk günden bugüne Türk Havacılık Tarihi’nin öncü lokomotifi olan ve bu serüven boyunca unutulmazlara imza atan Türk Hava Yolları'nın (THY), 85. yaşı için hazırlanan yeni reklam filmi yayına girdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve sürekli kendini yenileme merkezli genel faaliyet yaklaşımı ile bugün dünyanın 121 ülkesindeki 303 noktada Türk Bayrağını gururla dalgalandıran milli havayolu, geride bıraktığı 85 yılın anısına anlamlı bir reklam filmine imza attı.

İzleyicileri, THY'nin bugüne kadarki en önemli anlarına tanıklık ettiren film, bayrak taşıyıcının 1947'deki "İlk Yurtdışı Uçuşu" ile başlıyor. Bugün, milyonları dünyanın dört bir yanına uçuran THY'nin o günlerde yalnızca 12 koltuk kapasitesiyle yola çıktığı görülüyor.

Reklam filmi, "Kıbrıs Barış Harekâtı" sırasında THY'nin aldığı önemli görevle devam ediyor. Milli markanın, söz konusu vatan olunca tüm imkanlarını hiç düşünmeden seferber edip, filosundaki 4 adet DC-9 uçağının koltuklarını sökerek Türk Ordusuna destek sağladığı görülüyor.