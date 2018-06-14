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THY'nin Bodrum-Londra seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:13 | Son Güncelleme

Yaz sezonu boyunca sürecek uçuşlar haftada iki frekans olarak yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-Londra (Gatwick) arasında tarifeli uçuşlara başladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok noktada kapasite artışına giden THY, Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum ile Avrupa'nın en büyük şehirlerinden, İngiltere'nin başkenti Londra arasında direkt uçuşlara başladı.

Bayrak taşıyıcı havayolunun iki şehir arasındaki ilk seferi dün "TK1208" kodlu uçuş ile icra edildi. Yaz sezonu boyunca sürecek uçuşlar haftada iki frekans olarak planlanıyor.

THY, Bodrum-Londra uçuşları ile Avrupa'nın turizm cenneti Türkiye'nin yaz turizmine de katkı sağlamış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Londra sefer THY

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