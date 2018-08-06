HABER

TİCARET BAKANI PEKCAN: 2053 VİZYONUMUZ VE HEDEFLERİMİZ VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuştu.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, Harun UYANIK, Can EROK, İSTANBUL (DHA)
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuştu. Pekcan konuşmasında, “Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor biz hazırız. Bu doğrultuda Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümü olan 2023 ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 vizyonumuz ve hedeflerimiz var" dedi.
Ataşehir'de bir otelde yapılan programa katılan Bakan Pekcan, “Biz Türkiye olarak İtalya ile Hindistan arasına konumlanmış serbest piyasa ekonomisine sahip Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması olan ve dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olan bir ülkeyiz. Türkiye'de önceleri üretmek önemliydi. Mühendislik bölümleri çok revaçtaydı. Daha sonra üretmeye başladık. Üretmek ile beraber en iyi şekilde pazarlayıp satabilme yönetim becerileri önem kazandı. İktisat, işletme, pazarlama bölümleri öne çıktı. Üretim yapıları tamamen değişecek. Yapay zeka gündelik alanda bir çok alana girecek. Bunların hepsi ekonomiyi de değiştirecek. Bu yenilikleri başarıyla yakalayan ülkeler yükselecek. Bu gerçekler ışığında Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor biz hazırız. Bu doğrultuda Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümü olan 2023 ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 vizyonumuz ve hedeflerimiz var" diye konuştu.

“GENÇLER ÖZELLİKLE ÇİNCE ÖĞRENMELİLER"
Pekcan,“Yaşadığımız son hadiseler, PKK terör örgütü, FETÖ yapılanması ve bulunduğumuz coğrafyadaki istenmeyen olaylar sosyal bilimler birikiminin ne kadar güçlü olması gerektiğini ve bu konuda ne kadar açık olduğunu hepimize göstermiştir.Aslında teknolojik ve dijital dönüşüm, sosyal bilimlere olan ihtiyacı arttırdı.Bugün herkes tarafından kullanılan sosyal mecranın arkasında büyük veri bankası ile desteklenen algoritmalar çalışıyor. Doğru politikalar geliştirmek için artık teknik bilimle sosyal bilimlerin birlikte çalışması gerekiyor. Dünya nereye giderse gitsin iyi teknik bilgiyle birlikte iyi sosyal bilimcilerin olduğu ülkeler geleceğin lider ülkeleri olacaktır.Hepimizin özellikle gençlerin en temel görevi dünyayı anlamak ve kendinizi geliştirmek olmalıdır. Gençler, sadece batı dillerini değil, Arapça, Rusça ve özellikle de Çince'yi öğrenmeliler. Ben kendinizi çok iyi geliştirebileceğinize bir anne, bir iş kadını ve bir bakan olarak yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
------------------.
-Bakan Pekcan'ın gelişi
-Bakan Pekcan'ın konuşması

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurduİstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu
Türkiye'de yeni örümcek türü keşfedildiTürkiye'de yeni örümcek türü keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.