Ticaret Bakanlığı:  Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA - TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe yüzde 15 zam yapması üzerine yazılı açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU'NUN BİR YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada şöyle denildi: "Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur. Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır"