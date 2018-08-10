Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

10 Ağustos 2018 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ülkemizden yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla %20 ve %50’ye çıkarılacağı açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla %10 ve %25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı % 0,7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır.

ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.