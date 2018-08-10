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Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD yönetimi tarafından bugün duyurulan çelik ve alümünyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

10 Ağustos 2018 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ülkemizden yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla %20 ve %50’ye çıkarılacağı açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla %10 ve %25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı % 0,7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır.

ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.

Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir.

Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz. ABD, ülkemiz açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacaktır.

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Trump ABD

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
giderek artan tarzda yaptırımlar çoğalıyor bir nevi ekonomik ambargo uygulanıyor ve bunlara karşı ne bir yaptırım var nede karşı bir açıklama var..sessizlik içinde ülkenin çöküşünü izleyen bir iktidar var..böyle durumlara karşı h,iç bir hazırlıklarının olmadığı belli oldu..günü kurtarma ekonomisi iflas etti..
incirliği kapatırız diyin düşsün :)
bizde f35 leri almayıp kazık atalım........
parasini pesin odedik elin gavuru bizimkiler gibimi uyaniklar parayi pesin aliyorlar israil halen 14 tane heronu vermedi parasinida odemedi
@ferdagoksel f35 leri zaten kendileri vermıyor. :D
TERÖR ÖRGÜTÜ ABD SON DÜZLÜĞE GİRDİ !
Hemen elinizde ki kozu kullanın ve mülteci anlaşmasını askıya alın ayrıca İncirlik üssü konusunu acilen meclise taşıyın onlarda ciddiyeti görsün ama Nerede O delikanlılık.
Madem biz daha çok alıyorsak sizde onlara vergi koyun. Bu iş ağlama ile olmaz. Dünyada kanunmu var sanki..
sayın bakanım içeri aldığınız hakim ve savcılara gidin yargı bu işi çözer çözüm basit
ay trump çok üzülmüş ,ben bu tepkiyi haketmiyorum demiş miş miş........
ya güldürmeyin adamı. bu ülkenin aldığı verginin yanında devede kulak. araçta %300, akaryakıtta %200 e yakın, telefon televizyonda %100 eee sonra uluslar arası bilmem neye aykırı... yok ya...
HAHHH BÖYLE DEDİNİZYA HEMEN ABD KORKUP DOLARI DÜŞÜRÜCEK.. ARKADAŞ KONUŞMAKTAN BAŞKA BİR HALT YEDİĞİNİZ YOK BEE..İCRAAT LAZIM BU ÜLKEYE İCRAAT..BİRİNİZDE ÇIKIP DELİKANLI GİBİ SINIR KAPILARIMIZI SURİYELİLERE AÇIYORUZ İSTEDİKLERİ ÜLKEYE GİDEBİLİR DEMİYORSUNUZ..RESMEN HERKEZ YAVŞAMIZ YAA..YAZIKLAR OLSUN.ÜLKE BATIYOR BATIYOR..SİZ NEKADAR RAHAT BOŞ AÇIKLAMALAR YAPIYORSUNUZ..HEPİNİZİN DOLARI VAR ALLAH ŞAHİDİM OLSUN..
he yaw he
heee anlat anlat
hadi ya bak sen ala ala hıh
Aykirida olsa Trum sunu diye biliyor 'strong my money ' param guclu biz ise ummet millet var diyoruz!
ticaret bakanı kim üyle bir bakanımızmı var
yahu madem ekonomimize etkisi %0,7'dir, bu şerefsiz trump konuştukça dolar fırlıyor, ben bu işten hiçbirşey anlamadım,
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