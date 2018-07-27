Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarında artış olmayacağını bildiren Ticaret Bakanlığı açıklaması hakkında, "Memnuniyet verici bir karar olmuştur" dedi.

TİCARET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarına yapılması öngörülen zamla ilgili Ticaret Bakanlığınca yapılan açıklama hakkında değerlendirmede bulundu.

"MEMNUNİYET VERİCİ BİR GELİŞME"

Bakanlığın açıklamasını memnuniyet verici bir gelişme olarak gören Bahçeli, "Biliyorsunuz başlattığımız askıda ekmek projesi yaygınlaşmaya başladı. Milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeyle varlıklı aileler yoksul kardeşlerimize, vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemini gösteriyorlar.

"ASKIDA EKMEK SOSYAL BİR KURUMDUR"

Askıda ekmek sosyal bir kurumdur. Türk toplumculuk anlayışının bir eseridir. İnanıyorum ki, 'askıda ekmek' projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak vatandaşlarımız tarafından sahiplenilecektir. Bir elin verdiğini diğer el elbette görmeyecektir. Muhtaç kardeşlerimizin karnı doyacaktır" ifadelerini kullandı.

TEK BAŞINA EKMEK FİYATI BELİRLEME YETKİSİ YOK

Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ekmek fiyatlarına yüzde 15'lik zammı öngören açıklaması üzerine bugün Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılmıştı.

